Trotz Hinweis auf Corona-Party : Polizei kontrollierte Stunden später das Lokal in Schwerin

Noch am Freitagabend bekam die Polizei einen anonymen Hinweis zu der Feier. Am frühen Morgen sahen sich Beamte dann den Ort genauer an.

Schwerin | Zwei Tage nach einer mutmaßlichen Party in Lankow sieht sich nun die Schweriner Polizei mit Fragen konfrontiert. Nach Informationen der SVZ hatte diese noch am Freitagabend von der Party durch einen anonymen Hinweis erfahren. Aufgelöst wurde die Veranstaltung jedoch nicht. Zuvor erhielt auch die Redaktion Hinweise auf eine Veranstaltung. Videos und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.