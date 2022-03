Polizeieinsatz in Schwerin : Polizei stoppt auffälliges Auto auf der Umgehungsstraße

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte den in Schlangenlinien fahrenden Wagen bemerkt und die Polizei gerufen.

Schwerin | Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in Schwerin ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der Umgehungsstraße Fahrtrichtung Dreesch. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug ausfindig machen und die Beobachtungen bestätigen. Zudem wurde eine überhöhte Geschwindigkeit bei der Verfolgung festgestellt. D...

