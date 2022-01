Handtaschenraub in Schwerin : 55-Jährige überfallen und mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wittenburger Straße wurde am Sonntagmorgen einer Frau die Handtasche gestohlen.

von Christian Koepke

02. Januar 2022, 17:49 Uhr

Schwerin | Dreister Überfall in der Wittenburger Straße: Am Sonntag, 2. Januar, gegen 7.30 Uhr ist einer 55-Jährigen auf dem Gelände einer Tankstelle die Handtasche geraubt worden. Laut Polizei hat der Täter die Frau mit einem Messer bedroht und ist nach der Tat in Richtung Neumühle geflohen.

Räuber trug Kapuzenjacke und Jogginghose

Der Räuber soll 1,70 Meter groß sein und eine normale bis muskulöse Statur haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Kapuzenjacke und eine blaue oder schwarze Jogginghose. Über Mund und Nase hatte der Mann eine schwarze Maske gezogen.

Andere Kunden auf dem Tankstellen-Gelände

Kurz vor und nach der Tat sollen sich Kunden auf dem Tankstellengelände befunden haben. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen können sich beim Schweriner Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 0385 51802224 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de melden.