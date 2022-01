Streit in Schwerin eskaliert : Polizei sucht Zeugen für Messerattacke

Zwei Männer sollen in der Silvesternacht aufeinander losgegangen sein. Der jüngere musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Schwerin | Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Silvesterabend an der Haltestelle Eutiner Straße in Schwerin sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls. Wie Polizeisprecherin Juliane Zgonine am Dienstag mitteilte, hat sich der Streit gegen 18.40 Uhr ereignet. Zunächst seien die beiden Männer aus der Straßenbahn in Lankow ausgestiegen, danach h...

