Streit eskaliert : Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Schwerin

Zwei afghanische Männer sind in der Silvesternacht aufeinander losgegangen. Der jüngere musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Schwerin | Nach einer Auseinandersetzung am Silvesterabend an der Haltestelle Eutiner Straße in Schwerin, sucht die Polizei jetzt Zeugen des Vorfalls. Wie es dazu am Dienstag von den Beamten hieß, soll sich der Streit gegen 18.40 Uhr ereignet haben. Zunächst stiegen zwei Männer aus der Straßenbahn in Lankow aus, dann kam es zur handfesten Rangelei. Dabei wurde e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.