Sport in Schwerin : Profi-Radrennen bringt Straßensperrungen und Halteverbote

Donnerstag erreicht die Deutschland-Tour Schwerin. Für das Rennen und die Zielankunft sind weiträumige Verkehrssperrungen erforderlich. Sonder-Parkplätze werden ausgewiesen.

Schwerin | Halteverbotsschilder in schier endloser Reihe in Schwerins Hauptverkehrsachsen und rot-weiße Absperrgitter am Rande der Nebenstraßen künden bereits davon: Am Donnerstag, 26. August, wird es in der Landeshauptstadt ein Großereignis geben. Schwerin empfängt die Deutschland-Tour, den kleinen Bruder der Tour de France. Am Donnerstagnachmittag werden die P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.