Fußball-EM im Schweriner Umland : Gemeinsam beim Public Viewing die Deutsche Nationalmannschaft anfeuern

Die Lockerungen der Corona-Pandemie machen es möglich. Auch im Schweriner Umland bieten einige Restaurants Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft an

Raben Steinfeld/ Barnin | Zwei Fernseher hat Janek Birkhof auf der Terrasse am Südufer des Schweriner Sees aufgestellt. Burger und Currywurst stehen auf der Speisekarte, dazu ein kühles Getränk – es ist alles bereit für das Public Viewing in der „Boje 43“. „Wir zeigen alle Spiele der Deutschen Nationalmannschafft bei der Fußball-Europameisterschaft sowie die anderen Partien an...

