Feuerwehr in Schwerin : Anwohner heizt Kamin in der Altstadt an und löst Einsatz aus

Eine Nachbarin sah dichten Rauch aus einem Fachwerkhaus in der Münzstraße in Schwerin ziehen. Die Feuerwehr ging von einem Notfall aus und kletterte durch ein Fenster in die Wohnung.

Schwerin | Dichter Qualm zieht aus den Fenstern d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.