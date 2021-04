Tourismus im Schweriner Umland : Flaute im Drahtesel-Stall

Kaum Buchungen und wenig Voranfragen, Fahrradverleiherin Sandra Böhm macht sich Sorgen um die Zukunft.

Plate | Das Surren der Reifen auf dem Asphalt. Der frische Wind um die Nase. Und ein freier Blick in die Natur. Die Radfahrer haben die Lewitz wieder erobert. Dutzendfach sausen sie über die Landstraßen. Die meisten sind in der Region zu Hause. Urlauber? Die gibt es so gut wie gar nicht. Die Corona-Krise hat den Tourismus in eine Art Dämmerschlaf versetzt. Un...

