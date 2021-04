Pampow: Reisevermittler leiden doppelt : Es war einmal ein Traumberuf

Früher erfüllten sie ihren Kunden alle Reiseträume. Nun fühlen sich Reisevermittler als Sündenbock für abgesagte Reisen.

Pampow | Imke Lehnert-Schulz steht vor einer Wand voller Postkarten. Es sind gut über 200 Urlaubsgrüße. Grüße von Gästen, die so glücklich in ihrem Urlaub waren, dass sie neben den Karten an Familie und Freunde auch ihrem Reisebüro einen Urlaubsgruß schicken. Doch die Zeiten sind vorbei. Es ist Monate her, dass die Postkarte eines Kunden in der Filiale an die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.