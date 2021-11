Partystimmung trotz Corona : Roland Kaiser reißt in Schwerin die Massen mit

Lange Warteschlangen, strenge Kontrollen und gemischte Gefühle angesichts steigender Corona-Zahlen: Beim Konzert in Schwerin überwiegt trotzdem die Freude bei tausenden Fans.

Schwerin | Schon in der Warteschlange vor dem Einlass singen die Fans seine Hits. Geschmückt mit Blumenketten, Lichterkranz und einem Gläschen Sekt in der Hand, vertreiben sie sich so die Zeit. „Endlich ist Roland da“, schwärmt Steffi Niedrich aus Hagenow, die zusammen mit Freundinnen nach Schwerin gekommen ist, um Schlagersänger Roland Kaiser in der Sport- und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.