Schwerin : Rosen für den ermordeten Alex auf dem Schweriner Marktplatz

Gedenkstelle im Schweriner Zentrum erinnert an ein grausiges Verbrechen vom Wochenende: 20-Jähriger wurde in Idar-Oberstein erschossen, weil er auf die Maskenpflicht hinwies

Schwerin | Ein großes Pappschild dreht sich am Laternenmast vor dem Säulengebäude auf dem Markt. Der heftige Wind hat bereits an ihm gezerrt und Spuren hinterlassen. Passanten bleiben stehen und richten es wieder auf, wenn es einzuknicken droht. Am Boden liegen weiße und gelbe Rosen und zwei Ewigkeitslichter. „Der 20-jährige Alex aus Idar-Oberstein. Ermordet, we...

