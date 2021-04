Schweriner Umland : Rostocker treiben die Energiewende voran

Das Technologieunternehmen Exytron will mit der Energiefabrik einen großen Beitrag zur Energiewende leisten.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommern will bei der Energiewende vorn mitspielen. Dabei soll Wasserstoff eine bedeutende Rolle einnehmen. Erst Ende März hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Europas größtes Wasserstoffkraftwerk in Betrieb genommen. In Zukunft sollen in Laage bei Rostock bis zu 100 Megawatt grüner Strom produziert werden. Eine weitere Technologie a...

