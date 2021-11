Schwerin : Bauarbeiten an der Straße Krösnitz

Während der Baumaßnahme kommt es für die Anwohner zu zeitweiligen Einschränkungen.

Schwerin | In der kommenden Woche werden die Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen (SDS) Instandsetzungsarbeiten am Fahrbahnbelag in einem Abschnitt der Straße Krösnitz durchführen. Die Arbeiten beginnen an der Einmündung Stadionstraße und enden Krösnitz Hausnummer 36. Zeitweilige Einschränkungen für Anwohner Während der Baumaßnahme vom Montag, dem 22. Nov...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.