Volleyball Bundesliga-Playoffs : SSC-Volleyballerinnen verpassen das Playoff-Finale

Für SSC-Volleyballerinnen bleibt es nach 0:3 im Entscheidungsspiel bei MTV Stuttgart in der Meisterschaft bei Bronze.

Stuttgart/Schwerin | Die Endspiele um die deutsche Meisterschaft im Frauen-Volleyball finden in diesem Jahr leider ohne die Mannschaft des SSC statt. Nach der 0:3-Niederlage im zweiten Playoff-Halbfinalduell beim MTV Stuttgart am Abend zuvor unterlag der deutsche Rekordmeister auch im gestrigen Entscheidungsspiel an gleicher Stelle erneut mit 0:3 (-16, -22, -21). Stuttgar...

