Saisonstart der Schweriner Wassersportler : Jetzt gehts bald auf den See

Am Sonnabend, 30. März, ist Krantag am Ziegelsee.

von Bert Schüttpelz

25. März 2019, 05:00 Uhr

In den Winterlagern der Boote herrscht derzeit Hochbetrieb. Hunderte Schweriner Wassersportler bereiten sich auf den Saisonstart vor. Denn der Frühlingsbeginn lässt nicht nur die Herzen der Kleingärtner höher schlagen, sondern auch die der Segler, Paddler, Ruderer und Motorbootfahrer.

„Bei uns ist jetzt Hochsaison. Viele Sportbootfahrer lassen ihre Motoren durchchecken und gegebenenfalls reparieren“, berichtet Volker von Mach, Inhaber der Firma BMS Bootsmotoren Schwerin, die in der Güstrower Straße direkt am Ziegelsee neben dem Sportbootzentrum ihren Sitz hat. Ölwechsel, Vergaser und Ansaugpumpe reinigen, Wasserpumpe prüfen, Zündkerzen wechseln – auch für Susanne von Mach ist das Routine.

Foto: Bert Schüttpelz

„Durch die enge Zusammenarbeit mit dem benachbarten Sportbootzentrum von Christian Fischer können wir einen Rundum-Service für alle Boote anbieten“, sagt von Mach. „Wir sind bereits das derzeit viel diskutierte maritime Wassersportzentrum“, ergänzt Fischer. Von Hilfeleistungen bis Verkauf von Motoren oder Zubehör, von Sanitäranlagen bis Reparatur- und Unterstellmöglichkeiten sei alles vorhanden – inklusive Hafenmeister. „Nur dass wir dringend mehr Platz brauchen, um wachsen zu können.“

Nachfrage nach Dienstleistungen ist groß

Denn die Nachfrage nach Dienstleistungen ist groß. Reparaturen aller Art an Kunststoffbooten und Jet-Skis, Pflege, Aufbereitung und Restaurierung alter Holzboote, Neuinstallation von modernen Hilfsmitteln wie Bugstrahlruder oder Joystick-Steuerung, Einbau leistungsstarker Motoren – die beiden Schweriner Unternehmen am Ziegelsee haben alles zu bieten.

Dazu gehören auch Sommer- und Winterlager für Boote aller Art und Hilfe beim Slippen und Kranen. Am kommenden Sonnabend, dem 30. März, ist wieder Krantag im Sportbootzentrum. „Von 10 bis 14 Uhr, bei Bedarf auch länger, helfen wir, Boote, die mehr als vier Tonnen wiegen, zu Wasser zu lassen“, kündigt Senior-Chef Eckard Fischer an. „Da können auch schon mal 14 Meter lange Yachten dabei sein.“ Die leichteren Modelle werden mit der Slip-Anlage zu Wasser gelassen. Eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 0173/6159719 sei hilfreich, da an diesem Tag viele Sportfreunde erwartet werden, weiß Fischer aus Erfahrung.

Nur bei einer Kategorie von Motorsportfreunden brauchen Fischer und von Mach keine Hilfestellung zu leisten: Wenn die Amphicar-Besitzer anrücken. „Die nutzen unser Gelände gern, weil sie hier mit ihren Fahrzeugen leicht in den See kommen“, sagt Eckard Fischer. Doch diese Gruppe sei in Schwerin nicht besonders groß.

