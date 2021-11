Zu Gast in Schwerin : Schlagerstar Ella Endlich singt in der Schelfkirche

Für ihr familiäres Weihnachtskonzert kommt der Schlagerstar im Dezember in die Landeshauptstadt.

Schwerin | Schlagerstar Ella Endlich kommt mit einem Weihnachtsprogramm nach Schwerin. Am 14. Dezember wird festlich, feierlich, emotional und familiär in der Schelfkirche St. Nikolei. Die Sängerin wird mit ihrem Vater Norbert Endlich das Konzertpublikum auf das Fest der Liebe einstimmen. „Ella Endlich - Endlich Weihnachten“ ist zu erleben am 14. Dezember um 19 ...

