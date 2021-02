Straßenschäden : Schlaglöcher nerven Schweriner

Der strenge Winter hat mehr Spuren hinterlassen als die Winter der vergangenen Jahre.

Schwerin | Thomas Engel ist bedient: „Schauen Sie sich einmal völlig unparteiisch die Lagerstraße im Bereich der Werdervorstadt an“, schreibt er in einer Mail an unsere Zeitung. „Loch an Loch, eine Qual für jedes Fahrzeug, das diese stoßdämpferfeindliche und reife...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.