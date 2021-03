Schwerin : Schmorkohl to go

Coronagerechtes Angebot: In der Suppenküche in der Ferdinand-Schultz-Straße gibt es Mahlzeiten zum Mitnehmen

Schwerin | Ute Engel und Christine Dornio wissen, was ihre Kunden mögen: Schmorkohl, Bauernfrühstück, Kartoffelpuffer, Spaghetti Bolognese, Eintopf. Die beiden Mitarbeiterinnen der Job-Tafel sorgen dafür, dass es auch in der Corona-Zeit in der Suppenküche in der Ferdinand-Schultz-Straße montags bis freitags von 11 bis 12.30 Uhr jeden Tag eine andere warme Mahlze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.