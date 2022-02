Naturschutz in Banzkow : Schöner Wohnen für Familie Storch

24 Jahre hat das Nest in der Ortsmitte gehalten, doch der jüngste Dezembersturm hat es zu Fall gebracht. Nun haben die Wemag und der Landkreis Ludwigslust-Parchim für einen Ersatz gesorgt.

Banzkow | Strahlend blauer Himmel, die Sonne lässt die Wiesen in der Lewitz glänzen. Diesen Anblick in den frühen Morgenstunden genießt auch das Banzkower Storchen-Paar. Schon am 22. Februar sind die Tiere angeflogen, doch das gewohnte Heim auf Zeit sah etwas ramponiert aus. „Der Sturm im vergangenen Dezember hat das komplette Nest vom Masten gerissen, es lag d...

