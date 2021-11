Besuch aus Dänemark : Schüleraustausch blüht wieder auf

Nach langer Wartezeit haben dänische Austauschschüler Schwerin besucht. Im Januar wollen sich Schweriner Schüler ihrerseits auf den Weg machen.

Schwerin | Endlich wieder Besuch aus der nahen Ferne. Der Erasmus-Austausch zwischen dem dänischen Gymnasium „Mulernes Legatskole“ in Odense und der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung in Schwerin konnte jetzt endlich wieder aufblühen. Vier Schüler hatten sich auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. „Es war eine lange Durststrecke nach Corona. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.