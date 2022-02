Schwerin : 24-Jähriger schlägt Außenspiegel ab und grölt Nazi-Parolen

Bislang wurden Schäden an zwei Autos festgestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass sich auch mögliche weitere Geschädigte melden können.

Schwerin | Am Dienstagabend gingen bei der Schweriner Polizei mehrere Hinweise zu einem Vorfall in der Feldstadt ein. Gegen halb 10 Abends wurde ein junger Mann dabei beobachtet, wie der Außenspiegel von am Karl-Liebknecht-Platz geparkten Autos beschädigte. Obwohl der 24-jährige Tatverdächtige sich anschließend entfernte, konnten die Beamten dank der Zeugen a...

