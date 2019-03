Schwerin : Alte Polizei wird Altenheim

Stadt will Immobilie an Schweriner Unternehmer verkaufen – mit Auflagen

von Bert Schüttpelz

04. März 2019, 12:00 Uhr

In den Waisengärten schießen die Gebäude wie Pilze aus dem Boden, doch am Eingang zu Schwerins Vorzeige-Baugebiet tut sich nichts. Das ehemalige Polizeigebäude in der Amtstraße steht weiter leer, dessen Umfeld allerdings wurde beräumt. Kommt jetzt Bewegung in das Areal?

„Ja, wir haben mit einer so genannten Anhandgabe an einen Schweriner Unternehmer den Weg frei gemacht für Investitionen“, berichtet Baudezernent Bernd Nottebaum. Kernpunkt dabei ist, dass das Antlitz des Bauwerks erhalten bleiben muss. Der Investor plane, das Gebäude zu sanieren und für seniorengerechtes oder betreutes Wohnen umzubauen. Der Bauantrag dafür sei aber noch nicht eingereicht.