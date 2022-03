Schwerin sammelt für Kriegsopfer : Eine ganze Stadt hilft Ukrainern

Seit zwei Tagen fahren Schweriner die Spenden-Annahmestelle am Berliner Platz pausenlos an. Das Hilfsteam arbeitet am Limit.

Schwerin | Die Arme sind schwer vom Tragen Dutzender Kisten, die Augen müde von der 15-Stunden-Schicht und selbst die Finger schmerzen nach dem Zusammenlegen Hunderter Hosen: Und trotzdem grinst Tatjana, als wieder eine neue Ladung mit Hilfsgütern in der alten Post am Berliner Platz ankommt. Wieder neue Kartons, schwere Säcke und Hosen in allen Größen. Die 24...

