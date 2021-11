Schwerin : Fachgymnasium Technik informiert über mögliche Abschlüsse

Ob Informatik oder Mediengestaltung - Wer seine Hochschulreife absolvieren möchte, hat am Fachgymnasium Technik in Schwerin mehrere Optionen

Schwerin | Wer sich für Informatik oder Mediengestaltung interessiert, kann in diesen Spezialbereichen seine Allgemeine Hochschulreife nachholen. Möglich ist das am neuen Fachgymnasium Technik in Schwerin, das am Sonnabend, 6. November, zu einem Info-Tag einlädt. Potenzielle Bewerber haben die Möglichkeit, sich von 10 bis 12 Uhr beraten zu lassen. Eingeladen sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.