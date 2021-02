Schwerin : Feueralarm im Staatlichen Museum

Die Berufsfeuerwehr Schwerin wurde zu einem automatischen Alarm gerufen

Schwerin | Die Schweriner Feuerwehr ist derzeit auf einem Einsatz am Staatlichen Museum am Alten Garten in Schwerin. Ob tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar. In den Sammlungen des Staatlichen Museums befinden sich mehr als 100 000 Kunstwerke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.