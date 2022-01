Risse bildeten sich im Mauerwerk : Nach Tiefbauarbeiten der Stadt sackt Bootsservice in Schwerin ab

Das Geschäftsgebäude der Firma rutscht langsam in Richtung Schweriner Innensee. Verklagen will der Unternehmer die Stadt nicht, die Kosten für die notwendigen Bauarbeiten kann er trotzdem nicht tragen.

Schwerin | Erst bildete sich ein Riss in einer tragenden Wand, dann ein zweiter und dritter. Schließlich riss sogar die Schaufensterscheibe. Das Geschäftsgebäude der Firma Bootsservice Fierke in der Bornhövedstraße rutscht langsam in Richtung See. Als Ursache wird ein Grundbruch vermutet, der in Folge von städtischen Tiefbauarbeiten eintrat. Der Hauptausschuss h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.