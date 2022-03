Halteverbote und Sperrungen : Schwerin – Gehweg in der Stralsunder Straße wird saniert

Die Arbeiten finden noch Ende März statt. In dieser Zeit könne es zu Einschränkungen kommen, informierte die SDS.

Schwerin | Der Gehweg vor der Hausnummer 1 der Stralsunder Straße wird saniert. Darüber informierte der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Demnach würden die Arbeiten vom 21. bis voraussichtlich zum 25. März durchgeführt. Der Gehweg könne in dieser Zeit nicht genutzt werden, zudem würden Ha...

