Adventszeit in Schwerin : Weihnachtsmarkt im Kleinformat eröffnet trotz Corona

Schwerin | Tannenbaum und Lichterglanz, Glühwein, Bratwurst, Mutzen – die Schweriner müssen doch nicht gänzlich auf vorweihnachtliche Atmosphäre verzichten. Am Schlossbucht-Café hat seit Freitag ein keiner Weihnachtsmarkt geöffnet. Wenngleich die Betonung auf klein liegt, so hat er doch alles das zu bieten, was die Schweriner in der besinnlichen Zeit so mögen. ...

