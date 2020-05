Schwerin : Kneiper befürchten Pleitewelle

Schankwirtschaften dürfen nach wie vor keine Gäste empfangen. Ordnungsbehörden drohen mit empfindlichen Strafen

von Mario Kuska

14. Mai 2020, 13:07 Uhr

Die Gläser sind leer, die Türen abgesperrt. Schwerins Kneipen haben geschlossen. Und das, obwohl einige von ihnen nach den ersten Lockerungen der Corona-Verordnung bereits wieder geöffnet hatten. Doch dabei handelte es sich um Missverständnisse. Denn Schankwirtschaften waren von der Lockerung gar nicht betroffen. Kneipen ohne Genehmigung für eingetragene Speisewirtschaft müssen dicht bleiben. Eine Terminierung, wann wieder geöffnet werden darf, gibt es nicht. Anders als in Hamburg oder Nordrhein-Westfalen bleiben die Zapfhähne trocken. „Das ist eine absolute Ungleichbehandlung. Das kann nicht sein. Ich will meine Kneipe aufmachen dürfen und Umsatz machen“, sagt Selcuk Öcal, der Betreiber von Steinhäusers Bierlokal. Die Förderung möchte er gar nicht weiter in Anspruch nehmen, dafür lieber selbst für Einkommen sorgen.

Wir sind Ein-Mann-Betriebe und wollen unsere Gäste empfangen. Warum darf ein Restaurant öffnen und wir Kneipen nicht? Reinhard Lorenz, Kneipe Nr.7

Gegenwind für Kneipier Heiko Steinmüller

Eine ganz andere Meinung hat Heiko Steinmüller vom „Scotsman“. „Ich denke, dass die Unterstützung vom Staat schon gewaltig hilft. Die 9000 Euro vom Landesförderinstitut sollten genügen, um drei Monate über die Runden zu kommen. Für die Zeit nach den drei Monaten müsste dann wieder gesorgt werden“, so Steinmüller.

Mit der Meinung erntet er in der Kneiperszene Gegenwind. „Ich habe vom Landesförderinstitut aber nur 60 Prozent bekommen. Das reicht einfach nicht. Ich muss demnächst öffnen dürfen“, sagt Reinhard Lorenz. Die Kosten seien für die Kneiper in der Regel zu hoch. „Wir sehen hier eine Pleitewelle kommen, wenn sich nichts tut“, sagt Selcuk Öcal.

Start der Bundesliga als Chance

Auch Andreas Kreft vom Olympia will unbedingt aufmachen. Wie einige andere hatte er das am Wochenende bereits getan, ehe ihm das Ordnungsamt wieder einen Riegel vorschob. „Es beginnt jetzt wieder die Bundesliga. Ich könnte Geld verdienen und wir würden auch dafür sorgen, dass Gäste Abstand halten und uns an alle weiteren Maßnahmen halten. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht“, so Kreft.

Strikte Kontrollen vom Ordnungsamt

Im Gegenteil. Das Ordnungsamt setzt die Vorgaben der Landesregierung strikt um. „Wir haben gesagt, dass wir in der Gastronomie mit Augenmaß agieren und nicht den Zollstock herausholen. Aber wenn Kneipen und Bars grundsätzlich nicht öffnen dürfen, müssen wir gegen solche Verstöße vorgehen“, so Nottebaum. Bis zu 50 000 Euro Strafe seien einzelnen Kneipenbetreibern angedroht worden, heißt es in der Zusammenkunft von Barbesitzern am Donnerstag.

Doch Probleme haben nicht nur die Kneiper selbst, die um die Existenz ihrer Läden fürchten. „Unsere Liga wird nicht bestehen können. Das war es dann, wenn nicht bald wieder aufgemacht wird. Wir haben so langsam wirklich die Schnauze voll“, sagt Kathrin Stapel von der Schweriner Kneipen-Darts-Liga. Die warnende Stimme unter den Kneipern allerdings sagt: „Auch wenn viele wieder öffnen dürften, heißt das ja nicht gleich Rettung. Vielleicht jammern drei Wochen später alle herum, dass die Umsätze gar nicht zum Überleben reichen. Ich wäre vorsichtig mit der Öffnung. Ein neuer Solidarpakt für die Kneipen wäre mir lieber“, so Heiko Steinmüller.

Lasst uns das Geschäft auch unter Auflagen öffnen. Wir wollen unser eigenes Geld verdienen. Selcuk Öcal, Betreiber von Steinhäusers Bierlokal

Geringe Verweildauer ist ein Problem

Doch so einfach wird das nicht. Bernd Nottebaum erklärt auch, warum. Ein großer Faktor sei in Kneipen auch die zum Teil geringe Verweildauer. „In Restaurants wird vorbestellt, man wird an einem Tisch platziert und alle relevanten Daten werden hinterlegt. Zum Essen bleibt man meist länger. Wie soll das in Schankwirtschaften abgesichert werden“, so Nottebaum.

Faktor Alkohol soll nicht gelten

Dass auch der Faktor Alkohol bei der bisherigen Sperre eine Rolle spiele, wollten die Kneiper nicht gelten lassen. „In Restaurants kann man sich doch auch hinsetzen und ohne zu essen viel Alkohol trinken“, sagt Reinhard Lorenz. „Und wenn jemand in unseren Augen zu viel getrunken hat, um sich an alle Regeln zu halten, würden wir ihn einfach hinausbitten“, sagt Kathrin Stapel. Nur das generelle Verbot für Kneipen und Bars müsse so schnell wie möglich aufgehoben werden, damit es nicht noch mehr Pleiten gebe wie jetzt schon im Klub77, der in der Corona-Krise das erste Opfer gewesen sei.