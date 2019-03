SVZ-Aktion : Wir machen Sie fit für den Stolle-Halbmarathon - Jetzt bewerben!

Interessierte können sich jetzt Plätze für die Laufgruppe sichern. Zusammen mit Personaltrainer Andreas Kalbe trainieren wir die kommenden drei Monate und gehen am 6. Juli an den Start.

von Marco Dittmer

29. März 2019, 05:00 Uhr

Ein Halbmarathon, das sind 21,0975 Kilometer. Oder: 21 097,5 Meter. Oder: 52 Runden um den Sportplatz. „Das schaffe ich nie!“ So oder so ähnlich denken doch viele Hobbyläufer aus Schwerin und dem Umland. Obwohl sich viele regelmäßig die Laufschuhe schnüren und nach einer Stunde den Schweiß glücklich von der Stirn wischen, ist die Halbmarathon-Distanz eine Hürde, die sich die meisten Feierabendläufer nicht zu trauen.

Wir sagen: Sie schaffen das! Und zwar mit uns und dem Personaltrainer Andreas Kalbe. Zusammen trainieren wir die kommenden drei Monate und gehen am 6. Juli an den Start des Stolle-Halbmarathons beim Fünf-Seen-Lauf in Schwerin. „Ziel ist es, ins Ziel zu laufen“, sagt der 39-jährige Sportler, der seit elf Jahren Schweriner in Bootcamps und Fitnesskursen trainiert. „Um in drei Monaten aus einem Hobbyläufer einen Langstreckenläufer zu machen, müssen wir schnellstens mit dem Training anfangen“, so Andreas Kalbe. Es dauert schließlich eine Weile, den Körper auf eine solche Distanz einzustellen. Trainer Andreas Kalbe meint es ernst und stellt Bedingungen an die SVZ-Laufgruppe: „Ich trainiere euch, zeige euch Lauftechniken, gebe Tipps bei der Ernährung und motiviere euch. Aber jeder Teilnehmer muss dreimal in der Woche raus auf die Piste.“

Richtiges Training wirkt Wunder

„Ich schaff das nicht“, sagt auch meine Redaktions-Kollegin Sarah Langemeyer. Mit der Einstellung ist sie automatisch Mitglied unseres Teams. Denn wir wollen ja beweisen, dass mit dem richtigen Training das Gegenteil möglich ist.

Sarah ist geübt, läuft einmal in der Woche eine halbe Stunde um den Ziegelsee und die Innenstadt. „Wenn es gut läuft, hänge ich auch mal eine extra Runde ran. Mehr als acht Kilometer war ich aber noch nicht unterwegs“, sagt die Schweriner Redakteurin.

Ich bin ein großer Lauf-Fan, habe das Training aber seit Wochen liegen gelassen. Meine Höhepunkte: Drei Marathons und ebenso viele Halbmarathons stecken mir bereits in den Beinen. Die Begeisterung für das Laufen habe ich bei einem Halbmarathon vor fünf Jahren entdeckt. War am Start noch Ehrgeiz meine Lauf-Motivation, packte mich spätesten beim Zieleinlauf die Leidenschaft. Was ich an einem Halbmarathon so toll finde? Läufer brauchen nicht viel, um die Distanz zu bewältigen. Ausdauer und Disziplin beim Training sind notwendig. Am Ende steht ein unglaublich tolles Gefühl beim Zieleinlauf. Es ist ein Gänsehaut-Moment, wenn dem Läufer im Ziel klar wird, dass er gerade mehr als 21 Kilometer gelaufen ist. Ich kann nur jedem empfehlen, der schon mal daran gedacht hat, einen Halbmarathon zu laufen, jetzt mit uns die Chance zu ergreifen.

Spezielle Einheiten helfen

Andreas Kalbe wird in seinem Training auch immer wieder Spezial-Einheiten einbauen. So steht auch die richtige Ernährung und Faszientraining auf dem Plan.

Stolle-Halbmarathon - Laufen Sie mit!

Wer schon immer einen Halbmarathon laufen wollte, sich die Distanz aber nicht zutraute, hat jetzt die Gelegenheit, sich mit der SVZ und einem Profi-Trainer auf den Lauf vorzubereiten. Unser Profi-Trainer Andreas Kalbe macht uns in den kommenden Wochen Beine.

Beantworten Sie uns die Fragen bis einschließlich 3. April und gewinnen Sie einen Platz in der SVZ-Laufgruppe, inklusive Startplatz für den Stolle-Halbmarathon:

1: Wo laufen Sie am liebsten?

2: Welche Distanz laufen Sie aktuell?

3: Was bedeutet Laufen für Sie?

Anmeldung an:

Schwerin@svz.de oder Tel.: 0385 / 63 78 81 43 (mo. - mi.)

Hinweis: Teilnehmer mit ärztlichem Befund, der gegen die Teilnahme spricht, werden nicht berücksichtigt.