von AMUD

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Klein, gelb, und niedlich – das sind die Minions, die treuen Gehilfen von Superschurke Gru aus dem Film „Ich – Einfach Unverbesserlich“. Die gelben Wesen sind auch in Schwerin so beliebt, dass den Spaziergängern in der Weststadt sogar einige Minions anstatt grauer Poller begegnen. Nun wird in den sozialen Medien eifrig diskutiert, wer wohl der große Minion-Fan ist.