Schwerin : Mit Feuerlöscher in Tankstelle eingebrochen

Am späten Samstagabend wurde in Schwerin in einer Tankstelle eingebrochen.

von svz.de

17. Dezember 2018, 12:07 Uhr

Am Samstagabend gegen 23 Uhr wurde An der Crivitzer Chaussee in der T-Tankstelle eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit einem Auto auf das Gelände der Tankstelle. Anschließend schlug er mit einem Feuerlöscher die Schiebetür am Eingang ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort nahm er innerhalb kürzester Zeit eine bislang nicht bekannte Menge Tabakwaren mit und verließ das Gebäude auf demselben Weg.

Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch allgemein oder insbesondere zu dem Fluchtfahrzeug machen kann, wendet sich mit den Hinweisen bitte an die Kriminalpolizei in Schwerin unter 0385/51801561, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.