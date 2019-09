Schwerin : Naturschutzstation zeigt Vielfalt der Pilze

Heute berät Elfi Hruby wieder Sammler in Zippendorf

von Christian Koepke

30. September 2019, 05:00 Uhr

„Wer jetzt keine Pilze findet, der findet sie nie“, sagt Expertin Elfi Hruby. Der Regen in diesem Sommer habe das Wachstum der Pilze erheblich begünstigt. Etwa 200 verschiedene Sorten waren am Wochenende bei einer Ausstellung in der Zippendorfer Naturschutzstation zu sehen. Dort bietet Hruby montags von 16 bis 17 Uhr eine Beratung an.

