Recycling-Aktion in Schwerin : Neue Stofftiere aus alten Kleidern

Modehäuser in der Innenstadt unterstützen mit „fairwertvoll“ ein nachhaltiges Projekt.

Schwerin | Ein neues Stofftier, individuell aus recycelten Stoffen designt, wird lokal in Schwerin produziert. Ab dem 7. Februar können in bislang elf teilnehmenden Innenstadt-Geschäften Altkleider und nicht mehr benötigte Stoffreste abgegeben werden. Gut erhaltene Stücke werden dabei an Einrichtungen wie die Caritas, Malteser oder das DRK gegeben. Nicht mehr...

