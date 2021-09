Corona in Schwerin : Neuinfektionen an vier Schulen – Quarantäne für Zenit-Besucher

Die Inzidenz verharrt knapp über 50, die Ampel zeigt Gelb. In Schwerin sind immer mehr Bildungseinrichtungen von Coronafällen betroffen.

Schwerin | Die Coronalage in Schwerin bleibt angespannt. Zwar hält sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch in Grenzen. Doch das Virus breitet sich an immer mehr Schulen der Stadt aus. Am Dienstag meldete die Stadt insgesamt zwölf Neuinfektionen, darunter Schüler von vier Schulen. Weil es sich dabei noch um Einzelfälle handelt, hat das Gesundheitsamt der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.