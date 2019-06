Schwerin : Personalnot bei der Feuerwehr

Extrem beanspruchte Angestellte schauen sich teilweise bei der Konkurrenz um: Nachwuchsgewinnung in Schwerin schwierig

von Mario Kuska

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Sie sind die Retter in der Not. Sie befreien Menschen aus brennenden Wohnungen, hebeln verunfallte Fahrzeuge auf und helfen verletzten Insassen. Sie versorgen Patienten, die gerade ein Trauma erlitten haben, sie sehen das Elend der Stadt. Die Rettungskräfte der Schweriner Berufsfeuerwehr haben einen anstrengenden Job – jenseits romantischer Vorstellung von Knirpsen, die Feuerwehrmann werden wollen.

Derzeit knirscht es in den Reihen der Schweriner Rettungskräfte

Denn trotz der 200 Angestellten in den verschiedenen Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Führung und Verwaltung fehlen Leute. Nach Informationen der SVZ gibt es derzeit mindestens drei Angestellte aus dem Bereich Rettungsdienst, die sich anderswo beworben haben. Lübeck und Wismar sollen Städte sein, die den Feuerwehrleuten angeblich bessere Jobs bieten können – zumindest bessere Bezahlung.

Der Leiter der Schweriner Berufsfeuerwehr Dr. Stephan Jakobi will das nur in Teilen einräumen. „Ja, es gibt bei uns Angestellte, die sich beruflich anders orientieren wollen. Ob das mit der Bezahlung zusammenhängt, will ich nicht beurteilen. Wir zahlen nach Tarif auf Grundlage der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber“, so Dr. Jakobi. Und zudem gebe es bei der Berufsfeuerwehr in Schwerin alle Arten von Zuschlägen für Sonn- und Feiertagsdienste, bezahlte Lehrgänge, Weiterbildungen und Dienstfahrten.

Retter am Limit

Trotzdem macht sich Unmut breit bei den Rettungskräften der Landeshauptstadt. Auch, weil die, die da sind, ständig Mehrarbeit leisten müssen. „Das geht mal eine Weile, aber auf Dauer funktioniert es nicht. Es werden etliche Überstunden geleistet und das kostet unsere Angestellten Kraft“, sagt Dr. Jakobi. Zu den 1600 Fahrten der Feuerwehr kommen im Rettungsdienst noch einmal unglaubliche 22 000 Fahrten des Rettungsdienstes hinzu. Die Retter fahren am Limit des Leistbaren.

Gerade deshalb werde künftig noch mehr die Werbetrommel gerührt. In ganz Deutschland will man sich umsehen, um Rettungskräfte nach Schwerin zu locken. Jedoch gestaltet sich gerade die Nachwuchsgewinnung schwierig. Denn beim allgemeinen Fachkräftemangel kommt bei der Berufsfeuerwehr in Schwerin erschwerend hinzu, dass es quasi eine doppelte Ausbildung gibt. Nach der mittleren Reife und einer Lehre schließen sich bei der Feuerwehr nochmals 18 Monate Ausbildung zum Azubi-Gehalt an. „Das schreckt die jungen Leute ab. Hier muss der Einstieg dringend erleichtert werden, um mehr junge Leute in unseren Beruf nach Schwerin zu bekommen“, sagt Jakobi. Auch wenn das etwas zu Lasten der Qualität der handwerklichen Fähigkeiten gehen könne.

Kommentar von Mario Kuska: Seid ihr noch zu retten? Es brennt lichterloh. Und zwar dann, wenn nicht mehr genügend Retter da sind – Profis von der Berufsfeuerwehr. Das soll mit Sicherheit nicht die fantastische Arbeit aller freiwilligen Kameraden schmälern. Aber unsere Stadt mit knapp 100 000 Einwohnern braucht mindestens die 200 Rettungsprofis - eher mehr. Also müssen Politik und Verwaltung auch dafür Sorge tragen, dass die Retter ihren Job in unserer Stadt gern machen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns selbst ins Hintertreffen regulieren.