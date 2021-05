Schwerin : Schweriner öffnet Tür trotz Feuer nicht

Bei einem Brand auf dem Großen Dreesch musste die Feuerwehr über das Fenster in die Wohnung einsteigen.

Schwerin | Plötzlich dringt Lärm aus der Wohnung. Und schon piept auch der Hausrauchmelder. Für Anwohner in der Friedrich-Engels-Straße Grund genug, Feuerwehr und Polizei zu alarmieren. Möglicherweise konnten sie so Schlimmeres verhindern. Was war passiert? Gewaltsamer Zutritt in die Wohnung Laut Berufsfeuerwehr Schwerin brannte in der Wohnung ein einzelne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.