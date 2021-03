Spieletipp der Woche : „Targi“ – Nur wer geschickt handelt, kann gewinnen

Als Stammesoberhaupt eines Wüstenvolks wetteifern die Spieler um Waren, Gold und Siegpunkte.

Schwerin | In der Wüste lebt das Volk der Tuareg. Im Gegensatz zu anderen Kulturen verhüllen sich bei den Tuareg die Männer, die Targi genannt werden und dem Spiel ihren Namen geben. Als Stammesführer handeln die zwei Spieler mit Datteln, Salz und Pfeffer, um an die begehrten Goldmünzen und an Vergünstigungen zu kommen. Aus 25 Karten wird ein Spielfeld gelegt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.