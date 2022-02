Debatte in Schwerin : Spielplatz soll umziehen – Elterninitiative plant Demo-Camp in Lankow

Nach jahrelangen Diskussionen um die Grünfläche in der Kieler Straße geht es voran. Investor Hans-Werner Stein erarbeitet einen ersten Entwurf für eine neue Spielfläche. Eltern sind sauer und wollen ein Zeichen setzen.

Schwerin | In die Debatte um den viel diskutierten Spielplatz in der Kieler Straße in Schwerin-Lankow kommt Bewegung. Die Details für den neuen Platz sind abgestimmt, Investor Hans-Werner Stein erarbeitet derzeit einen Vorentwurf. „Ich denke, es wird eine schöne Ecke dort, eingebettet in die vorhandenen Grünanlagen“, sagt Stein. Weiterlesen: Investor plant in...

