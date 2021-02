Schwerin : Was soll das neue Wassersportzentrum bieten?

Um die Konzepte für das maritime Dienstleistungszentrum an der Güstrower Straße ist Streit entbrannt.

Schwerin | Wann bekommt Schwerin endlich die Bootstankstelle? Was brauchen die einheimischen Wassersportler tatsächlich? Was fehlt, damit die Schweriner Seen für Touristen attraktiver werden? Diese Fragen beschäftigen die Kommunalpolitiker seit Jahren. Mit dem Bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.