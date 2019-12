Schwerin : Wachmann bei Schlägerei in Klinik-Notaufnahme verletzt

Bei einer Schlägerei in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Schwerin ist am frühen Mittwochmorgen ein Wachmann verletzt worden.

von Winfried Wagner

11. Dezember 2019, 09:09 Uhr

Bei einer Schlägerei in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Schwerin ist am frühen Mittwochmorgen ein Wachmann verletzt worden. Drei betrunkene Patienten seien so heftig in Streit geraten, dass der Sicherheitsdienst einschreiten musste, erklärte ein Polizeisprecher. Zwei der drei Patienten wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Durch den Vorfall sei es zu erheblichen Einschränkungen im Klinikbetrieb gekommen. Die genaue Ursache für die gewalttätige Auseinandersetzung sei noch unklar.