Corona in Schwerin : Weiter keine Normalität in den Helios-Kliniken

Notbetrieb wird erneut um eine Woche verlängert

Schwerin | Die Schweriner Helios-Klinken kommen nicht zur Ruhe. Coronabedingt wird der Notbetrieb erneut um eine Woche verlängert. 34 Mitarbeiter infiziert Die zehnte Woche in Folge kann von Normalität am Maximalversorger in Schwerins Norden nicht die Rede s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.