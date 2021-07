Schweriner Bauakte : Wiener Hilfe für die Digitalisierung

Die Landeshauptstadt und die österreichische Hauptstadt wollen bei der Digitalisierung voneinander lernen.

Schwerin | Die digitale Bauakte erfreut sich in Schwerin großer Beliebtheit. Vor etwa zwei Jahren eingeführt, wird bereits an manchen Tagen jeder zweite Bauantrag digital eingereicht. Der Erfolg gibt der Leiterin der Schweriner Bauordnungsbehörde Anja Scheidung recht. Und nun sind die Nachbarn aus Österreich an dem Konzept interessiert. Auch die Konferenz ist...

