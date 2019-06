Schwerin : Wo schmeckt das Eis am besten?

Schweriner Süßschnäbel sind unentschlossen

von Mario Kuska

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein Eis geht immer – gerade, wenn es so heiß ist wie in den vergangenen Tagen. Da konnten sich die Schweriner Eismanufakturen kaum vor Kunden retten. Himbeer, Vanille, Schoko: Die Klassiker ziehen noch immer. Vor allem das Softeis findet in der Landeshauptstadt Abnehmer in Größenordnungen. Tausende Liter der teilgefrorenen Masse gehen an heißen Tagen über den Tresen. Doch wo schmeckt das Eis eigentlich am besten? Beim Italiener? Vielleicht am Großen Moor? Zumindest gibt es bei Antonio süße Leckereien. Ganz in der Nähe wartet das Durante sogar mit italienischen Überraschungen auf. Eis mit herzhafter Note.

Überall in der City kann jetzt nach Herzenslust geschleckert werden. Ob im Vorübergehen oder bei einer Pause im Sitzen. Ein Eiskaffee, eine Eisschokolade oder die kleine Kugel zum frischen Kuchen. Ein Eis geht immer. Das Café Prag hatte kürzlich sogar schon einen Eis-Notstand. Hilfe nahte aber schnell.

Bei der Bewertung der Süßspeisen tun sich die Landeshauptstädter allerdings nicht leicht. Mehr als ein Geheimtipp ist längst das Ilka-Eis in der engen Gasse. Da kann man schon mal Rhabarber-Softeis naschen. Andere schwören auf Traditionelles. Ganz weit vorn in den Bestenlisten taucht immer auch die Eismanufaktur Mueß auf. Deren Eis gibt es auch am Schlossanleger. Doch welches Eis schmeckt Ihnen in Schwerin eigentlich am besten? Machen Sie mit in unserer Facebook-Umfrage.

www.facebook.com/svzschwerin