Schwerin : Zugverkehr zwischen Hamburg und Rostock eingeschränkt

Am Bahnübergang Medewege soll eine Person unter einen Zug gekommen sein. Feuerwehren und Notfallmanager sind vor Ort.

Schwerin | Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Rostock ist am Montagmorgen wegen eines Notarzteinsatzes eingeschränkt. Nach Informationen unserer Zeitung soll eine Person am Bahnübergang in der Hauptstraße in Medewege von einem Zug erfasst worden sein. Die Bahn informiert darüber, dass weitere Züge zurückgehalten werden. Die Strecke ist in beide Richtungen gespe...

