Schwerin : Zwei Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

von Nele Wehmöller

17. Februar 2019, 10:12 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Altstadt ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen seien dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Brandursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. Ausgebrochen sei das Feuer vermutlich im Dachstuhl des Hauses, hieß es.