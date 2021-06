Hauptausschuss : Schwerin bekennt sich zum Radentscheid

Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt hat die Ziele der Initiative nach einer hitzigen Diskussion angenommen.

Schwerin | Nun also doch. Die Ziele des Radentscheids sollen in der Landeshauptstadt umgesetzt werden. Darauf einigten sich die Lokalpolitiker und die Initiatoren am Dienstagabend im Schweriner Hauptausschuss. Aber der Weg dorthin war zäh. Thema weiter diskutiert Eigentlich sollte der Hauptausschuss bereits vor einer Woche über den Radentscheid entscheiden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.