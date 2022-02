Buschstraße in Schwerin : Grünes Licht für Stehtisch – Stadt sucht Gespräch mit Händlern

Die Schweriner Verwaltung will mit Gewerbetreibenden über die Möglichkeiten einer Belebung der Buschstraße sprechen. Das Tresenverbot bekräftigt sie dabei noch einmal.

Schwerin | Wenn es nur immer so einfach wäre: Weil die Stadt dem Gastronomen Donald Wieck einen Tresen vor seinem Lokal in der Buschstraße verwehrt hatte, deklarierte Wieck kurzerhand die Theke in einen Stehtisch um. So bedient er seit Mitte Dezember zwar ohne Schankanlage, aber immerhin kann er Gäste auf seiner Außenfläche begrüßen. Doch so einfach ist...

