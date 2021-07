Schwerin : Schwerin erinnert an Arno Esch

Student wurde vor 70 Jahren in Moskau hingerichtet, nachdem er mit dem SED-Regime in Konflikt geraten war

Schwerin | Mit einer Kranzniederlegung am Demmlerplatz wird am Freitag um 10.30 Uhr an den Studenten Arno Esch erinnert, der vor 70 Jahren in Moskau hingerichtet wurde, nachdem er mit dem SED-Regime in Konflikt geraten war. Die Landesbeauftragte für MV für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, und der Direktor der Landeszentrale für politische Bildun...

